Названы главные астрономические события 2024 года

В 2024 году россияне могут стать свидетелями ярких астрономических событий, среди которых солнечные затмения, покрытие планет Луной, соединение планет и суперлуние, рассказали NEWS.ru старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов и сотрудник ИПА РАН Рената Урунова. Также, по их словам, можно будет увидеть падение двух комет. В частности, в марте — начале апреля в Северном полушарии станет видна подлетающая к Солнцу периодическая комета 12P/Понса-Брукса, а в октябре россияне понаблюдают за недавно открытой совместно обсерваторией Цзыцзиньшань и роботизированным комплексом астрономического обзора ATLAS комету С/2023 A3.

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В ИПА РАН отметили, что в новом году россиян ждет четыре солнечных затмения: 25 марта, 8 апреля, 18 сентября и 2 октября. Соединение планет произойдет 27 января, 22 марта и 11 апреля.

«Покрытие планеты Луной означает, что Луна перемещается перед планетой так, что она временно скрывает ее часть от нашего взгляда. Такое явление можно наблюдать 18 декабря в 11 часов по московскому времени с территории Заполярья и Чукотки: Луна пройдет вблизи Марса», — рассказали в ИПА РАН.

В 2024 году ожидается два суперлуния. Это явление, при котором Луна в момент полнолуния находится в самой близкой точке от Земли. Первое такое событие произойдет 18 сентября, а второе — 17 октября. Также в следующем году ожидается несколько астрономических явлений под названием метеорные потоки, первый из которых пройдет в ночь со 2 на 3 января. Всего в 2024 году ожидается семь метеорных потоков.