Начались продажи ноутбуков нового российского бренда OSiO

В каталоге DNS появились ноутбуки от нового российского бренда OSiO, созданного группой компаний ICL. Цены на эти устройства начинаются от 40 тыс. рублей.

Первая серия ноутбуков OSiO, названная FocusLine, включает в себя модели F140a, F140i, F150a и F150i. Обозначение «a» в названии модели указывает на использование процессора AMD, а «i» — на процессор Intel.

Например, модель OSiO FocusLine F140a весит 1.49 кг и имеет размеры 210 × 323 × 18,3 мм. Она оснащена 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD и яркостью 300 нит, а также процессором AMD Ryzen 5 5560U.

Ноутбук имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Операционную систему пользователю придется установить самостоятельно.

DNS

Модель OSiO FocusLine F140i доступна с процессорами Intel Core i3-1125G4 или Intel Core i5-1155G7, а размер накопителя составляет 256 или 512 ГБ соответственно.

OSiO FocusLine F150a с диагональю экрана 15,6 дюйма весит 1.7 кг и имеет размеры 228 × 358 × 18 мм. Внутри установлены AMD Ryzen 5 5560U, 8 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ внутреннего хранилища.