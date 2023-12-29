Исследователи ИИ из компании Apollo Research проверили, как поведёт себя ChatGPT, если его заставить выкручиваться «на работе». Для этого была смоделирована ситуация, в которой бот — сотрудник вымышленного трейдерского агентства, на которого давит начальство.

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Чат-бот в качестве трейдера должен был заработать «много денег», но, по сценарию, директор давит на него и заставляет заработать больше в короткое время. В режиме обучения ChatGPT совершил 75% фиктивных торговых операций, а когда «директор» сильнее давил на него, ложь бота достигала 90%.

Исследователи дали боту серию текстовых подсказок и поместили в цифровую «песочницу», где нейросеть могла искать рыночные данные и совершать сделки на виртуальном фондовом рынке.

Также ИИ был предоставлен внутренний монолог, в котором он мог «рассуждать вслух», объясняя свои решения. Но всякий раз, когда бот делал выбор, он отправлял «публичное» сообщение-отчёт начальству, которое должно было объяснить его выбор.