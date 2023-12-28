В России предложили создать реестр Telegram-блогеров

В России предложили создать реестр публичных каналов Telegram-блогеров. Инициатива позволит решить проблему с мошенниками, которые создают каналы-клоны известных блогеров и выманивают у подписчиков деньги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финансовой грамотности (АРФГ).

Механизм позволит контролировать и помечать, какой аккаунт появился первым и является оригинальным.

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«Для этого возможно встраивание в графический материал цифрового отпечатка. Благодаря этому сервис мог бы в автоматическом режиме фиксировать появление каналов — копий и своевременно их блокировать», — пояснил суть предложения гендиректор АРФГ Вениамин Каганов.

По его словам, в ассоциацию обратились ведущие российские блогеры в области финансов и инвестиций. Они пожаловались, что аферисты в Telegram создают поддельные каналы и обманывают пользователей. Сначала мошенник копирует аватары и информацию из официального аккаунта автора и размещает её в специально созданном клоне, а с помощью сервисов по раскрутке накручивает просмотры и лайки.

По его словам, жертвы попадаются двумя путями. Первый — автор оригинального канала публикует сообщение о приеме на курсы обучения и предлагает перейти для получения подробностей на сайт. Злоумышленники создают сайт-клон, на который уходят деньги читателей. Второй — мошенники время от времени публикуют среди дублей сообщений официального аккаунта объявления рекламного характера, которые также ведут на поддельные сайты, имитирующие авторские обучающие ресурсы.

Эксперты, опрошенные изданием, поясняют, что сейчас у блогеров, которые создают оригинальный контент, практически нет инструментов для борьбы с клонами мошенников, кроме обращения в суд. Поэтому они считают, что создание механизмов, которые могли бы защитить как авторов оригинальных аккаунтов, так и их подписчиков, необходимо.