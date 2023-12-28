LG представила двуногого робота-охранника для дома

LG анонсировала необычный гаджет – Smart Home AI Agent.

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Новинка представляет из себя домашнего робота-помощника, способного не только управлять умным домом, но и заниматься охраной помещения.

Устройство сочетает в себе робототехнику, ИИ и мультимодальные технологии, позволяющие ему передвигаться, учиться, понимать и вести сложные беседы.

Робот оснащен платформой Qualcomm Robotics RB5 и имеет встроенную камеру, динамик и различные датчики для сбора данных об окружающей среде в реальном времени, включая температуру, влажность и качество воздуха в помещении.

Двуногий дизайн с колесами позволяет ИИ-агенту самостоятельно передвигаться по дому. Интеллектуальное устройство может вести устный диалог с пользователями и выражать эмоции через движения, обеспечиваемые его суставами ног.