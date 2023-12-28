Космолет X-37B готовится к отправке на орбиту

Ракета Falcon Heavy компании SpaceX запустит сегодня, 28 декабря, в околоземное пространство космолет X-37B компании Boeing. Как и предыдущие миссии космолета, предстоящие задачи являются секретными. Ранее X-37B провел в космосе 908 дней. К слову, каждая его миссия длиннее предыдущей.

Запуск будет осуществляться с космодрома во Флориде, первоначально отправка в космос была запланирована на 10 декабря, но сроки несколько раз переносились из-за погоды и для проверки систем.

Несмотря на секретность миссии, кое-что известно. Так, запланирован проект «Seeds-2», предусматривающий проверку всхожести семян в условиях долгого влиянии радиации.