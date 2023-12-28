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Google выпустила тренажер для ИИ-художников: проверяет работы тоже ИИ

Google Arts & Culture представила игру с ИИ «Скажи, что ты видишь», призванную улучшить ваши навыки создания запросов к генеративным ИИ. Правда, в России сервис недоступен, но будем считать, что вы знаете, как обойти эти ограничения.

Google представила игру для улучшения навыков создания запросов к ИИ
© Google

Игра ставит перед пользователями задачу создать запрос в пределах 120 символов, который точно соответствует сгенерированному ИИ изображению. По мере прохождения уровней сложность повышается, и для прохождения требуется более высокий процент совпадения. Игра дает ценные советы после каждой попытки, поощряя пользователей включать детали о предмете, контексте, периоде искусства и стилях.

Игра доступна как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств и призвана сделать процесс изучения так называемых промтов к генеративным ИИ приятным и увлекательным.

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