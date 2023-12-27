Уникальный артефакт из Помпей нашли на стене в деревенском доме
Мраморный барельеф, изображающий землетрясение 62 года нашей эры, был найден в деревенском доме в Бельгии: его выкрали в Помпеях в 1975 году. Об этом сообщает Arkeonews.
Житель Бельгии Герт де Теммерман, решивший продать дом, обратился к экспертам Галло-римского музея в Тонгерене, чтобы оценить подлинность мраморного барельефа, который его отец привез из Италии. В 1975 году во время семейного отдыха в Помпеях купить артефакт мужчине предложил неизвестный, который скрылся из виду сразу после получения денег. Семья, которая не осознавала важности предмета, повесила его на стене вдоль лестницы, которая вела в подвал.
Сотрудники музея, к которым обратился нынешний домовладелец, были поражены: мраморная рельефная скульптура оказалась подлинной. Ее изготовили примерно в 62 году нашей эры. Барельеф представляет собой узкую полоску, изображающую землетрясение, произошедшее в том же году. В частности, на нем изображены разрушающиеся врата Помпей. Как выяснили ученые, мраморный барельеф был украден 14 июля 1975 года из дома банкира, где он первоначально висел.