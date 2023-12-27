Артефакт из Помпей нашли на стене в деревенском доме

Мраморный барельеф, изображающий землетрясение 62 года нашей эры, был найден в деревенском доме в Бельгии: его выкрали в Помпеях в 1975 году. Об этом сообщает Arkeonews.

© Des Temmermans/Gallo-Roman Museum

Житель Бельгии Герт де Теммерман, решивший продать дом, обратился к экспертам Галло-римского музея в Тонгерене, чтобы оценить подлинность мраморного барельефа, который его отец привез из Италии. В 1975 году во время семейного отдыха в Помпеях купить артефакт мужчине предложил неизвестный, который скрылся из виду сразу после получения денег. Семья, которая не осознавала важности предмета, повесила его на стене вдоль лестницы, которая вела в подвал.