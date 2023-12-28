Samsung выпустила ноутбук на мобильном чипсете Snapdragon

Представлен ноутбукт Samsung Galaxy Book 3 Go 5G. Он может похвастаться 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD и антибликовым покрытием, а также Snapdragon 7c+ Gen 3.

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Galaxy Book 3 Go 5G работает под управлением чипсета Snapdragon 7c+ Gen 3. Беспокоитесь о хранилище? Благодаря 4 ГБ оперативной памяти и объему памяти 128 ГБ этот ноутбук обеспечит вас всем необходимым (а поиграть можно и в классику).

Но это еще не все. Так, ноутбук оснащен зарядкой 45 Вт, которая обещает 8 часов работы всего за 30 минут зарядки. Мы упомянули, что он достаточно «мобилен»? Весит устройство всего 1,43 кг и имеет толщину 15,5 мм.

Работающий под управлением Windows 11, Galaxy Book 3 Go 5G предоставляет суть экосистемы Samsung Galaxy: спасибо таким функциям, как Quick Share, Second Screen, Buds Auto Switch и Multi Control.

И все это за 557 700 KRW (~$430).