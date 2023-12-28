ЕКА построит имитацию лунной поверхности

Европейское космическое агентство (ЕКА) построит стенд для испытания лунных посадочных модулей, используя магматическую горную породу, называемую анортозитом и добываемую в Гренландии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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В 2024 году команда планирует разработать несколько площадок, одна из которых будет иметь площадь 700 квадратных метров и имитировать поверхность лунного моря, а другая, меньшего размера, — лунное нагорье. Для этого потребуется около 20 тонн анортозита. Ученые разработали уникальную технологию добычи этого материала, которая позволяет безопасно возвращать любые отходы в окружающую среду.

Испытательный стенд поможет учесть потенциальное негативное воздействие лунной пыли на движущиеся части посадочных модулей. Ожидается, что центры испытаний лунной поверхности должны начать работу примерно в 2024 году, но точная дата еще не подтверждена.