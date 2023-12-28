Неизвестных науке жаб нашли на склоне африканского вулкана

Ученые идентифицировали новый род и вид настоящей жабы по одному экземпляру, найденному на склоне горы Кения. Этот потухший вулкан является второй по высоте вершиной Африки после Килиманджаро.

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Считалось, что большинство земноводных появились в Кении только после того, как прекратилась вулканическая активность. Но новый вид, названный кенийской вулканической жабой (Kenyaphrynoides vulcani), оказался очень древним. По мнению исследователей, ему около 20 миллионов лет, и он гораздо старше самой горы Кения.

«Многие горы Кении вулканически или геологически сравнительно молодые, поэтому найти древнюю родословную, которая сохранялась миллионы лет – это умопомрачительно», – отметил доктор Саймон Лоудер из Музея естественной истории в Лондоне.

Открытие нового вида противоречит теории «кенийского интервала». Этот термин описывает резкий контраст в разнообразии земноводных между Кенией и соседними странами. Эфиопия и Танзания долгое время были местами процветания амфибий, Кения же из-за сложной геологической истории и тектонической активности была менее благоприятным местом обитания.

«Уникальные характеристики Kenyaphrynoides vulcani позволяют предположить, что кенийский интервал может быть не таким однозначным, как считалось ранее», – отметили авторы научной работы.

Ученые отметили необычное строение лап жабы, позволяющее ей передвигаться по скалам, и редкую стратегию размножения – они производят на свет полностью сформированных детенышей, а не головастиков. В дальнейшем ученые намерены выяснить происхождение вида и его эволюционную историю, сообщает Zoological Journal of the Linnean Society.