В 2024 году люди полетят к Луне и отправят зонд к Европе

Американские планетологи из Университета Пердью в штате Индиана назвали наиболее важные миссии по изучению космоса, запланированные на наступающий 2024 год. Своими ожиданиями исследователи поделились с изданием The Conversation.

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Одним из интригующих космических проектов 2024 года станет запуск аппарата NASA Europa Clipper к Европе — одной из крупнейших лун Юпитера. Европа немного меньше земной Луны и полностью покрыта льдом. Предполагается, что под ее ледяной оболочкой скрыт соленый океан, в котором в два раза больше воды, чем во всех океанах нашей планеты.

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Зонд Europa Clipper должен помочь выяснить, может ли в водных глубинах Европы существовать жизнь или хотя бы условия для ее появления.

В ходе миссии аппарат облетит спутник Юпитера около 50 раз. Europa Cliper стартует в октябре 2024 года и прибудет на место в 2030 году.

На 2024 год запланирован второй этап программы Artemis, конечной целью которой должна стать высадка человека на Луну.

В рамках Artemis II к Луне впервые с 1972 года отправиться пилотируемая миссия с четверыми астронавтами NASA на борту. Полет продлится 10 дней, за которые космический корабль с экипажем облетит спутник и вернется на Землю. Согласно плану, Artemis II стартует в ноябре 2024 года.

В ноябре 2024 года NASA также планирует послать на Луну инновационный луноход VIPER для исследования южного полюса спутника. Роботизированный аппарат размером с машину для гольфа снабжен аппаратурой для поиска воды и углекислого газа. Миссия продлится 100 дней, во время которых луноход будет подвергаться перепадам температур от 107 °C до -240 °C.

Наряду с VIPER в 2024 году к Луне собираются отправить аппарат Lunar Trailblazer. Он представляет собой орбитальный модуль, который будет искать следы воды, измеряя температуру поверхности спутника.

Японское космическое агентство JAXA намерено в сентябре 2024 года запустить роботизированную миссию Martian Moon eXploration (MMX) к спутникам Марса Фобосу и Деймосу. Основная цель экспедиции — выяснить, как именно образовались эти луны. Они могли быть астероидами, захваченными гравитацией соседней планеты, либо сформироваться из окружавших Марс обломков.