NYT подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав с помощью ИИ

Газета The New York Times сообщила о том, что подала иск против технологических компаний OpenAI и Microsoft за нарушение с использованием искусственного интеллекта (ИИ) авторских прав в отношении ее новостных материалов.

Суть судебной претензии заключается в том, что ответчики безвозмездно используют "миллионы" созданных NYT информационных продуктов для обучения своих чат-ботов, что приводит к появлению материалов, конкурирующих с газетой в качестве источника информации и отнимающих у нее аудиторию.

Газета требует от OpenAI и Microsoft уничтожить все модели чат-ботов и обучающие данные, в которых используются материалы NYT, защищенные авторским правом. Также она настаивает на компенсации, точный размер которой не оглашается, но речь идет о "миллиардах долларов".