Бывшие топ-менеджеры Apple создадут альтернативу iPhone

Бывшие топ-менеджеры Apple собрались, чтобы создать конкурента iPhone. Об этом сообщает издание India Today.

© Lenta.ru

Журналисты медиа обратили внимание на сообщение Bloomberg о том, что один из создателей iPhone, Тан Тан, покинул Apple ради компании LoveFrom Джонни Айва. Тан будет заниматься разработкой определенного девайса при поддержке компании-создателя ChatGPT OpenAI. Авторы предположили, что команда LoveFrom может работать над альтернативным другим смартфонам устройством.

В качестве основных доводов специалисты отметили, что Джонни Айв провел 27 лет в компании, где стоял за созданием iPhone, Mac, iPad и прочих устройств. В свою очередь, у OpenAI есть амбиции создать свой первый девайс. В связи с этим экс-сотрудники Apple должны разработать смартфон с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).

По словам авторов India Today, вышедший в 2006 году iPhone совершил революцию на рынке. В материале говорится, что похожее влияние на индустрию в 2024-м может оказать смартфон, имеющий поддержку ИИ.

«У этих людей есть наилучшие шансы перевернуть существующий мировой порядок и создать нечто совершенно новое», — подытожили журналисты.