В NASA рассказали о подготовке андроидов для работы в космосе

Инженеры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США продолжают работу по подготовке человекоподобных роботов к использованию в условиях космоса. Об этом специалисты рассказали журналистам агентства Reuters.

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Одна из таких машин — 188-сантиметровый андроид «Валькирия» (Valkyrie) весом 136 килограммов. Андроид предназначен для работы в опасных условиях, например, в зонах стихийных бедствий. Робототехники рассчитывают адаптировать «Валькирию» к еще более недружелюбной среде космического пространства.

По словам руководителя отдела роботизированных устройств NASA Шона Азими, андроида можно будет отправлять на выполнение рискованных задач, включая очистку солнечных панелей и диагностику оборудованию за пределами космического корабля.

«Мы не пытаемся заменить человеческие экипажи, мы просто пытаемся снять с них скучную, грязную и опасную работу, чтобы позволить им сосредоточиться на деятельности более высокого уровня», — уточнил Азими в беседе с журналистами.

Еще одним роботом-астронавтом может стать андроид «Аполлон» (Apollo), разработанный техасской компанией Apptronik. Он проектировался как складской работник, способный переносить посылки и собирать штабели из поддонов. Разработка привлекла внимание NASA за счет высокой автономности. «Аполлон» может самостоятельно менять аккумулятор каждые четыре часа, действуя в почти круглосуточном режиме.