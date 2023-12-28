Новая «умная» колонка Apple может получить изогнутый экран

«Умная» колонка Apple HomePod следующего поколения может получить встроенный изогнутый ЖК-экран. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера, который выступает в X (Twitter) под ником Kosutami.

© KosutamiSan/X

Новая колонка носит кодовое название B720. Ее прототип оказался в руках у Kosutami. Судя по фотографиям, которые опубликовал инсайдер, новинка имеет тот же дизайн, что и нынешний HomePod, но с вогнутым ЖК-экраном сверху. Предположительно, он нужен для управления системой и отображения контента.

В октябре Kosutami поделился изображениями компонентов от прототипа сенсорного экрана будущего HomePod. Другие источники подтвердили данные инсайдера. То есть информации этого источника в целом можно доверять.

Предполагается, что Apple работает над адаптацией Apple Music и Apple Podcasts к вогнутому дисплею, который будет отображать анимацию, опираясь на цвета обложек подкастов и музыкальных альбомов. На экране также потенциально могут отображаться важные уведомления, считают в MacRumors.