Серия книг о Гарри Поттере помогла исследовать искусственный интеллект

Спустя более чем два десятилетия после того, как серия книг Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер» покорила сердца людей сказками о волшебниках и чудесах, у нее появилось удивительное второе применение — она стала музой для передовых исследований в области искусственного интеллекта (ИИ).

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Исследователи используют богатый мир Хогвартса и его обитателей для изучения различных аспектов ИИ, от понимания языка до управления информацией. Неизменная популярность сериала и сложный язык дают обширную базу данных для экспериментов, что делает его ценным ресурсом для расширения границ технологий ИИ.

Одним из особенно впечатляющих примеров является недавняя работа под названием «Кто такой Гарри Поттер?», в которой на основе персонажей и историй проливается свет на новую технику «забывания» информации в больших языковых моделях (LLM). Эта способность крайне важна для LLM, огромных систем искусственного интеллекта, обучающихся на огромных объемах онлайн-данных, которые могут включать материалы, защищенные авторским правом, или вредный контент. В статье, написанной исследователями Microsoft, показано, как можно выборочно отредактировать LLM, чтобы стереть любые знания о Гарри Поттере, сохранив при этом ее общие возможности.

«Выбор серии был преднамеренным. Мы полагали, что всеобщая известность Гарри Поттера облегчит другим людям оценку „забывания“ модели и подтвердит, что контент действительно исчез», — объясняет Марк Руссинович (Mark Russinovich), директор по технологиям Microsoft Azure.



«Даже не читая книг, большинство людей понимают основные элементы сюжета и персонажей, что позволяет легко проверить знания модели».