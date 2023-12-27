В России испытывают новый двигатель на перекиси водорода

В Научно-исследовательском институте машиностроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения под управлением НПО Энергомаш Госкорпорации "Роскосмос") испытывается новый ракетный двигатель на перекиси водорода. Как рассказали в "Роскосмосе", двигатель предназначен для применения в возвращаемом аппарате перспективного пилотируемого космического корабля.

Напомним: перспективный пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") будет использоваться в качестве одного из главных транспортных средств для полетов к Российской орбитальной станции, а также за пределы низкой околоземной орбиты. Как сообщил в ноябре генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК "Энергия" академик РАН Владимир Соловьев, первый полет корабля ожидается в 2028-2029 годах.

Перекись - абсолютно новый вид топлива для НИИМаш, поэтому, по словам специалистов, работа проходит с особыми предосторожностями. Предъявляются серьезные требования к чистоте, технологическим приспособлениям и инструментам.

Новый двигатель разработан РКК "Энергия" имени С.П. Королева. А электрогидроклапан, который входит в состав "мотора", разработан в НИИМаш.

Уральским предприятием изготавливаются детали и сборочные единицы, а также осуществляется сборка и испытание самих перекисных ракетных двигателей. Для этого были созданы новые специальные рабочие места. Первые двигатели успешно прошли конструкторские испытания в мае 2023 года.