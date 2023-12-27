Определен самый популярный канал в Telegram
Официальный канал Telegram Tips первым достиг отметки в 10 миллионов подписчиков. На это обратила внимание редакция Telegram-канала «Редакция вещает».
Telegram Tips ведут разработчики мессенджера. В нем компания публикует краткие описания новых функций Telegram вскоре после выхода обновлений.
Канал был создан 11 января 2021 года и смог собрать такое количество подписчиков в том числе благодаря тому, что на него ведет кнопка «Возможности Telegram» в меню официальных приложений. Кроме того, до появления историй канал Telegram Tips упоминался в рассылках, приходящих от системного аккаунта Telegram после каждого обновления.
Существуют аналогичные каналы на других языках: испанском, португальском, французском и не только. Однако на них подписано намного меньше пользователей.
Telegram – это популярный мессенджер, разработанный в том числе российским программистом и предпринимателем Павлом Дуровым. Сервисом ежемесячно пользуются более 800 млн человек.