Ученые разгадали загадку цвета «дымки» из бутылки шампанского

Исследователи из Венского технологического университета выяснили, с чем связан цвет «дымки», появляющейся после откупоривания бутылки шампанского. Как рассказал портал Phys.org, цвет объясняется исходной температурой шампанского: если бутылка была достаточно холодной, «дымка» будет белой, более теплой — синеватой.

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Как отмечает Phys.org, в бутылке шампанского высокое давление, пробка выталкивается наружу под действием сжатого газа и с мощным хлопком улетает, а физика, стоящая за этим, сложна.

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Ученые из Венского технологического университета с помощью сложного компьютерного моделирования смогли просчитать поведение пробки и потока газа.

Они выяснили, что во время откупоривания бутылки образуется сверхзвуковая ударная волна, а поток газа может достигать скорости, более чем в полтора раза превышающей скорость звука.

Аспирант и один из авторов исследования Лукас Вагнер рассказал, что сама пробка от шампанского улетает со сравнительно низкой скоростью, достигающей примерно 20 метров в секунду. Однако газ выходит из бутылки гораздо быстрее: он настигает пробку, обтекает ее и достигает скорости до 400 метров в секунду. Таким образом, газовая струя преодолевает звуковой барьер вскоре после открытия бутылки, и это сопровождается ударной волной.

Взаимодействие сверхзвуковых струй с окружающей средой приводит к формированию сложных ударных волн, которые образуют диски Маха — повторяющиеся волновые образования, которые можно увидеть на снимках работающих реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов и ракет.

Другой момент — цвет «дымки», зависящий от исходной температуры. Как отметил Вагнер, различные температуры приводят к образованию кристаллов сухого льда разного размера, которые затем по-разному рассеивают свет. В результате получается дым разного цвета.

«В принципе, вы можете измерить температуру игристого вина, просто взглянув на цвет дыма», — заявил исследователь.