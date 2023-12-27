Ученые предложили новый эксперимент для превращения света в материю

В недавней статье ученые предложили новый эксперимент, который может превратить свет в материю, используя лазеры для столкновения фотонов и получения пар электронов и позитронов. Этот эксперимент, в случае успеха, станет большим прорывом в нашем понимании Вселенной и может иметь далеко идущие последствия для таких областей, как физика, космология и даже производство энергии.

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Работа основана на знаменитом уравнении Эйнштейна E=mc², которое гласит, что энергия и масса эквивалентны. Исследователи предполагают, что, используя лазеры для столкновения фотонов, они могут создать достаточно энергии, чтобы превратить их в материю. Этот процесс известен как процесс Брейта-Уиллера, и он был теоретически обоснован в течение многих лет, но никогда не наблюдался экспериментально.

Исследователи использовали моделирование, чтобы показать, что предложенный ими эксперимент осуществим с помощью современных лазерных технологий. Они также определили потенциальную экспериментальную установку, которая может быть использована для проведения эксперимента.

Если эксперимент окажется успешным, он будет иметь ряд важных последствий. Во-первых, он станет первым экспериментальным подтверждением процесса Брейта-Уиллера. Во-вторых, он продемонстрирует возможность преобразования энергии в материю в лабораторных условиях. Это может привести к новым способам получения энергии, например, к использованию лазеров для создания термоядерных реакций.