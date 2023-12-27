Спутники Kuiper передали данные на скорости 100 гигабит в секунду

Проект сети интернет-спутников «Койпер» (Kuiper) американской технологической корпорации Amazon прошел ключевые тесты, необходимые для запуска системы в следующем году. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

© YouTube/Project Kuiper

Amazon намерена развернуть на орбите Земли более 3 тыс. аппаратов, оснащенных устройствами оптической межспутниковой связи (OISL). Они будут обмениваться данными посредством инфракрасных лазерных лучей. Предполагается, что сеть «Койпер» станет конкурентом спутникового интернета Starlink фирмы SpaceX бизнесмена Илона Маска.

В октябре 2023 года Amazon отправила на орбиту два прототипа для испытаний технологии OISL. Тесты показали, что устройства способны поддерживать стабильное соединение на скорости 100 гигабит в секунду.

Как уточнили в компании, передача информации в космосе с помощью лазеров позволяет отправлять данные на 30% быстрее по сравнению с современными оптоволоконными технологиями на Земле.

Поддержание связи по оптическому каналу на низкой околоземной орбите всегда было непростой задачей, поскольку для этого необходимо поддерживать чрезвычайно узкий луч на дистанции до 2,6 тыс. километров между аппаратами, движущимися на скорости около 25 тыс. километров в час. Однако в Amazon заверили, что ее система управления сетью преодолела данную проблему.