Xiaomi показала логотип оболочки HyperOS и объяснила его смысл
В середине октября китайская компания Xiaomi анонсировала HyperOS — свою новую оболочку для мобильных телефонов. Она заменит прошивку MIUI, которую производитель использовал целых 13 лет.
27 декабря Xiaomi наконец показала логотип HyperOS в своих социальных сетях. По словам президента компании Лэй Цзюня, на нём изображена «галактика точек, кружащихся вместе, как идеи и связи в нашей цифровой вселенной». По задумке авторов, новая оболочка станет большой экосистемой для всех грядущих устройств Xiaomi.
Тем временем до HyperOS уже начали обновляться первые гаджеты Xiaomi. Первым смартфоном на свежей ОС стал субфлагман Poco F5 — пользователи гаджета уже пользуются оболочкой. В ближайшее время компания также обновит Xiaomi 13 и Redmi Note 12, а также планшет Xiaomi Pad 6.