Xiaomi показала логотип оболочки HyperOS и объяснила его смысл

В середине октября китайская компания Xiaomi анонсировала HyperOS — свою новую оболочку для мобильных телефонов. Она заменит прошивку MIUI, которую производитель использовал целых 13 лет.

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27 декабря Xiaomi наконец показала логотип HyperOS в своих социальных сетях. По словам президента компании Лэй Цзюня, на нём изображена «галактика точек, кружащихся вместе, как идеи и связи в нашей цифровой вселенной». По задумке авторов, новая оболочка станет большой экосистемой для всех грядущих устройств Xiaomi.

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