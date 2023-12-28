Apple возобновила продажи запрещенных часов в США

В некоторых розничных магазинах Apple в США снова начали продаваться часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, которые ранее попали под запрет со стороны Комиссии по международной торговле США (ITC). Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

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В некоторых магазинах модели Apple Watch появятся в наличии уже 28 декабря, витрины остальных точек продаж наполнятся к 30 числу. Онлайн-продажи устройств возобновятся 29 декабря.

Apple начала продавать указанные модели Apple Watch после того, как Апелляционный суд США временно приостановил запрет ITC. В MacRumors считают, что Apple сможет продавать часы большую часть января, а возможно, и дольше.

Запрет на продажу был приостановлен ввиду начала рассмотрения решения ITC Апелляционным судом США. Процедура может затянуться на несколько месяцев.