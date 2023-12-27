Япония обяжет Apple разрешить установку приложений не из App Store

Правительство Японии приступило к разработке нового антимонопольного закона, который обяжет Apple разрешить сторонние магазины приложений на iOS. Об этом сообщает издание Nikkei Asia. Аналогичное регулирование ранее на территории стран Европейского Союза ввела Европейская комиссия.

Законопроект, который будет направлен в парламент в 2024 году, ограничит действия операторов цифровых платформ вроде iOS и Android по удержанию пользователей в собственных экосистемах и ограничению конкурентов. Внимание парламентариев будет обращено на несколько категорий сервисов, в которых сейчас установлены антиконкурентные условия: магазины приложений, интернет-поиск, браузеры и не только.

Задача проекта в том, чтобы наделить Комиссию по справедливой торговле Японии правом налагать штрафы за нарушения на IT-гигантов. Номинал взысканий может быть равен 6% выручки компании от проблемной сферы деятельности. Более точные нюансы работы потенциального закона будут проработаны весной 2024 года.