Мыши готовы жертвовать сном ради социальных контактов

Ученые обнаружили, что мыши, как и люди, готовы жертвовать сном ради социального контакта. Открытие сделали исследователи из Мичиганского университета. Как оказалось, и тем, и другим нравится спать с сородичами, даже если это не совсем удобно.

Открытие было сделано во время отслеживания сна мышей. Как оказалось, во время сна или отдыха они прижимаются к сородичам, тем самым следуя внутренней мотивации к длительному физическому контакту.

При этом совместный сон был крайне неудобен грызунам, поскольку они все время будили друг друга. Ученые назвали это желание грызунов соматолонгированием, пишет Current Biology.