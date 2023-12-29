Space X осуществила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с беспилотным космопланом X-37B

Первоначально Falcon Heavy разрабатывалась для запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, а также в перспективе для миссий на Луну и Марс. Однако после первого пуска ракеты Маск объявил, что она будет использоваться только для доставки на орбиту тяжелых спутников. Впоследствии созданные SpaceX ракеты Falcon 9, Falcon Heavy и корабли Dragon планируется заменить многоразовой ракетно-космической системой, совмещающей в себе ракету-носитель и корабль. Проект под условным названием BFR (Big Falcon Rocket) был презентован в сентябре 2017 году на Международном конгрессе по астронавтике в Аделаиде (Австралия). В ноябре 2018 года Маск сообщил, что BFR переименован в Starship.