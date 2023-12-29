Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для армии США

Ракета SpaceX вывела в космос секретный космоплан американской армии
Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт компании SpaceX, которая провела трансляцию запуска.
Пуск состоялся с космодрома в Космическом центре Кеннеди в штате Флорида в четверг, 28 декабря, в 20:07 по восточному времени (пятница, 29 декабря, 4:07 мск). Задачи и параметры полета космоплана при этом засекречены.
Напомним, что Х-37В — один из наиболее секретных военных проектов США. Космические силы США никогда не раскрывали его назначения, лишь подчеркивая, что беспилотному космоплану предстоит проведение «широкого спектра испытаний и экспериментов».
Текущий полет уже стал седьмым для X-37B, однако первым на таком типе ракет. Ранее их запускали на Falcon 9 от SpaceX, а также на ракетах-носителях Atlas V.
Ранее глава Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук подчеркивал, что аппараты вроде X-37B могут представлять угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты России.