Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для армии США

Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт компании SpaceX, которая провела трансляцию запуска.

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Пуск состоялся с космодрома в Космическом центре Кеннеди в штате Флорида в четверг, 28 декабря, в 20:07 по восточному времени (пятница, 29 декабря, 4:07 мск). Задачи и параметры полета космоплана при этом засекречены.

Напомним, что Х-37В — один из наиболее секретных военных проектов США. Космические силы США никогда не раскрывали его назначения, лишь подчеркивая, что беспилотному космоплану предстоит проведение «широкого спектра испытаний и экспериментов».

Текущий полет уже стал седьмым для X-37B, однако первым на таком типе ракет. Ранее их запускали на Falcon 9 от SpaceX, а также на ракетах-носителях Atlas V.