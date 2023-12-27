Представлен Huawei Nova 12 Lite

Huawei представила ещё одну модель из семейства Nova 12 – Nova 12 Lite (или Active). В отличие от Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra здесь установлен процессор от Qualcomm.

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Дизайн, дисплей

С точки зрения дизайна Nova 12 Lite имеет сходство с другими моделями серии Nova 12. На задней панели имеется островок для камеры в форме таблетки, на котором размещены три датчика. Края плоские, с плавным изгибом на обоих концах для лучшего захвата и комфорта. Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ (2412×1084 пикселей), частотой обновления 120 Гц, с затемнением ШИМ 1440 Гц, а также 100% охват цветовой гаммы P3. Датчик отпечатков пальцев интегрирован в экран.

Аппаратная основа

Внутри установлен процессор Snapdragon 778G 4G в тандеме с GPU Adreno 642L. Объём внутренней памяти составляет 256 ГБ и 512 ГБ. Он работает на HarmonyOS 4 (Hongmeng OS 4.0). Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт. От 0 до 60% смартфон зарядится всего за 15 минут, а полная зарядка занимает всего 31 минуту.

Камеры

На задней панели установлена двойная основная камера:

главный датчик на 50 Мп, f/1.9;

широкоугольный объектив на 8 Мп, f/2.2, автофокус, макро.

Поддерживается запись видео в 4К, сло-мо – 720p@960fps.

Спереди, в отверстии по центру, установлена селфи-камера на 60 Мп, f/2.4, AI, HDR, угол захвата 100 градусов. Также поддерживается запись видео в 4К.

Прочее

Устройство обладает обширными возможностями подключения, поддерживает частоты WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также облегчает создание точек доступа и прямое подключение к WLAN. Встроенный Bluetooth 5.2 поддерживает BLE, SBC, AAC и LDAC для звука высокой четкости. Размеры: 161,29×74,96×6,88 мм, вес – 168 грамм.

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