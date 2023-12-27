На западе Эквадора обнаружили новые виды тарантулов

Американские ученые нашли на склонах Андов два новых вида тарантула. Их существование находится под угрозой. Тарантулы принадлежат роду Psalmopoeus, их обнаружили на деревьях на западе Эквадора.

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Первый вид специалисты назвали Psalmopoeus Chronicarachne. Первое слово переводится с греческого как «время», второе – «паук». По мнению экспертов, добыча полезных ископаемых и сельскохозяйственные работы, проводимые людьми, разрушают естественную среду обитания этих существ.

Второй вид получил название Psalmopoeus Satanas. Второе слово (Сатана) связано с не очень приятным характером данных пауков. Эти членистоногие сталкиваются с такой же угрозой, что и Psalmopoeus Chronicarachne. Ученые отмечают, что надо приложить максимум усилий, чтобы сохранить среды обитания открытых видов.