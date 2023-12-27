Спутник в интересах Минобороны РФ успешно вывели на орбиту

Космический аппарат в интересах Минобороны РФ, запущенный в среду на ракете легкого класса "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, вышел на расчетную орбиту, сообщили в военном ведомстве.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС [воздушно-космических сил]. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Старт ракеты "Союз-2.1в" состоялся в 10:03 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск и выведение спутника на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, подчеркнули в российском военном ведомстве. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.