Новый вид осьминога назвали в честь древнескандинавского божества

Международная команда исследователей идентифицировала ранее неизвестный вид осьминога. В исследовании принимали участие представители кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета.

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Новый вид назвали Muusoctopus aegir, в честь древнего скандинавского божества Эгира. Его впервые обнаружили между Северной Ирландией и Шпицбергеном. Последующие наблюдения показали, что он обитает практически во всем арктическом бассейне.

Осьминоги держатся на глубине более 600 метров. Температура воды там не превышает 0,4 градусов Цельсия.

Заведующий кафедрой зоологии и общей биологии Рушан Сабиров отметил, что новый вид арктических моллюсков был описан впервые за почти сто лет. Предыдущее открытие такого рода сделали еще в 1930-х годах.

Головоногие моллюски Арктики в целом плохо изучены. Всего известно менее 800 видов цефалопод, из них в Арктике – около 10 видов. Поэтому обнаружение нового моллюска является важным событием в науке.

Muusoctopus aegir отличается небольшими размерами, примерно 20-30 см в диаметре. У него заметили ряд важных отличий от других осьминогов, в том числе особое строение клювообразных мандибул и морфология ловчего аппарата, сообщает медиапортал КФУ.