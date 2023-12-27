«Остановите Землю — я сойду»: что будет, если планета внезапно перестанет вращаться?

«Остановите Землю — я сойду» — название известного мюзикла 60-х и фраза, которую можно нередко услышать по сей день от недовольных чем-либо землян. Портал ScienceAlert отмечает, что если бы планета действительно перестала вращаться, последствия напоминали бы апокалиптический фильм ужасов, а не романтический мюзикл.

© Unsplash

ScienceAlert предложил представить человека, идущего по солнечному пляжу где-то вдоль экватора. Земля под ним вращается со скоростью 1674 километра в час и если она остановится, человека «подбросит»: по первому закону Ньютона (закон инерции) человек полетит на восток со скоростью в 1674 километра в час. Независимо от того, где он приземлится — в море или на суше, сила удара, скорее всего, убьет его.

Видео дня

Американский доцент кафедры геонаук Джозеф Леви рассказал, что это внезапное ускорение также отразится на воде — вода в океанах начнет «плескаться». Кроме того, инерция, толкающая здания на восток после внезапной остановки Земли, будет намного сильнее, чем инерция, скрепляющая кирпичи, поэтому дома могут разорваться на части.

Больше всего повезет человеку, который в момент остановки Земли окажется в Антарктиде примерно в 11 километрах от полюса — скорее всего, он выживет и отделается синяками.

«Вблизи полюсов ось вращения намного меньше, поэтому скорость вращения намного меньше», — объяснил Леви.

Люди в Дании или Австралии, вероятно, не выживут в случае остановки Земли, отметил ученый. Жители большинства регионов, которые находятся достаточно далеко от полюсов, буду летать со скоростью сотни километров в час.

Если же Земля перестанет вращаться постепенно, мгновенных изменений на планете не произойдет. Проблемы начнутся после того, как завершится процесс остановки — вместо 12 часов «день» продлится шесть месяцев. За это время солнце поджарит все посевы и испарит большую часть воды. Шестимесячная ночь будет немногим лучше: недостаток света и тепла, скорее всего, приведет к гибели многих оставшихся растений и превращению воды в ледяные щиты.

По словам Леви, более высокие широты могут быть безопаснее, поскольку солнечный свет вблизи полюсов не будет слишком интенсивным. Это означает, что людям придется перейти на кочевой образ жизни, вечно гоняясь за дневным светом по всей планете.