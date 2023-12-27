Минобороны РФ сообщило о запуске второго за неделю военного спутника

С космодрома в Плесецке запустили ракету-носитель "Союз-2.1в" с военным спутником. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны. По данным ведомства, пуск осуществили 27 декабря в 10:03 боевыми расчетами Воздушно-космических силы (ВКС) РФ "в интересах Минобороны России". Это уже второй запуск ракеты со спутником за последние семь дней — в прошлый раз, 21 декабря, военный объект успешно вывела на орбиту ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б". По данным Минобороны, аппарат был принят на управление ВКС. Со спутником установили и поддерживают телеметрическую связь. Все системы космического аппарата функционируют и сейчас. Всего в 2023 году РФ запустила 19 ракет, семь из них — с космодрома в Плесецке. До этого в "Роскосмосе" сообщили, что госкорпорация запустит три экспериментальных разведывательных спутника в 2025-2026 годах.