AR-шлем Apple Vision Pro получит чехол в форме маски для сна. Опубликовано первое фото

Apple готовит необычный защитный чехол для своего шлема смешанной реальности Apple Vision Pro.

AR-шлем Apple Vision Pro получит чехол в форме маски для сна
© globallookpress.com

Инсайдер под ником cesarberardini поделился секретными рендерами этого аксессуара. На фотографиях виден сетчатый кейс, который предназначен для защиты внешнего стекла гарнитуры.

Материал чехла будет мягким, но плотным, и внешне напоминает бюстгальтер или трикотажные трусы с резинкой. Ну или маску для сна.

Однако стоит отметить, что кейс будет защищать лишь стекло и только от царапин. В случае падения или неудачной транспортировки в сумке, чехол не спасет дорогостоящее устройство от поломки.

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Для полноценной защиты Apple Vision Pro от повреждений пользователям придется искать крупногабаритные кейсы-коробки с замком.

Самое интересное заключается в стоимости этого аксессуара — «трусы» для Apple Vision Pro будут стоить примерно $79. За эти деньги можно приобрести не только нормальный кейс, но и сотню тряпок, в которые можно обернуть шлем.

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