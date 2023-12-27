Как собаки и кошки замедляют старение своих владельцев

Сохранение когнитивных функций у пожилых людей - важный элемент здорового старения. Над тем, как отодвинуть наступление нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, работают ученые разных стран. Один из способов, как оказалось, очень прост: во-первых, завести себе питомца, во-вторых, побольше с ним общаться и гулять. Об исследовании рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина.

В исследование было вовлечено 637 в целом здоровых людей в возрасте от 51 до 101 года, ученые наблюдали за их здоровьем на протяжении от года до 13 лет. У каждого третьего добровольца (185 участников) были домашние питомцы: 84 человека были владельцами собак, 67 - кошек, остальные - других животных. Владельцев собак попросили также сообщить, насколько регулярно они выгуливают животное.

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"Для оценки когнитивных функций использовался составной тест: проверялись исполнительные и речевые функции, а также скорость обработки информации, внимание, вербальная, невербальная и рабочая память", - рассказала о сути эксперимента профессор Драпкина в своем Telegram-канале.

Чудес не произошло: с возрастом когнитивные функции снижались у всех участников. Но у владельцев домашних животных этот процесс происходил медленнее. И медленнее всех - у тех, кто подолгу гулял со своей собакой. В то же время наличие кошки ассоциировалось с большей сохранностью вербальной (словесной) памяти.

"Авторы исследования связывают пользу наличия домашних животных с несколькими механизмами", - отмечает Драпкина.

Увеличение физической активности. И ранее проведенные крупные исследования показывали, что высокая физическая активность улучшает когнитивные функции и замедляет их ухудшение в пожилом возрасте. При общении с животными происходит переключение между несколькими когнитивными процессами, что активирует нейронные связи в мозге. А это полезно для долголетия мозга. Не менее важный фактор - снижение уровня хронического стресса при общении с животным.