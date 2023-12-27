Минобороны: военный спутник России вышел на расчетную орбиту

Спутник в интересах Минобороны России успешно выведен на орбиту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск воздушно-космических войск (ВКС)", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Ракету-носитель "Союз-2.1в" с военным спутником запустили с космодрома в Плесецке. Это не первый пуск за неделю, проведенный в интересах военного ведомства. 21 декабря ракета-носитель "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник. По данным Минобороны, аппарат был принят на управление Воздушно-космических сил (ВКС). Всего в 2023 году РФ запустила 19 ракет, семь из них — с космодрома в Плесецке.