Ученые определили гены, отличающие человека от других приматов

Ученые выяснили, какие гены отличают человека от других приматов. Для этого группа ученых из США и Канады отследила пути расхождения функций генов у человека и четырех видов приматов.

В результате были обнаружены 139 генов, экспрессия которых сильнее всего выражена у человека. По мнению исследователей, именно они отвечают за то, что у человека сформировался разум.

В частности, учеными был создан так называемый атлас клеток и нейронной схемы первичной моторной коры головного мозга мышей, обезьян и человека, говорится в Nature. Сравнив данные, ученые обнаружили расхождения в типе нейронов серого и белого вещества. Они играли основную роль в координации деятельности мозга, а также отвечали за обработку поступающей извне информации.

Например, оказалось, что у людей есть клетки мозга, которые отвечают за адаптацию, помогают обработать новую информацию. Кроме того, у человека в мозгу преобладают гены, отвечающие за речь. Кроме того, было обнаружено, что мозг человека способен обучаться на протяжении всей жизни.