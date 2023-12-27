Свежее обновление iOS 17 улучшило автономность iPhone 11

Последнее обновление iOS 17.2.1 от Apple значительно улучшило автономность iPhone 11.

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Согласно тестам, проведенным YouTube-каналом iAppleBytes, обновление увеличило продолжительность работы iPhone 11 на 6.7% по сравнению с предыдущей версией iOS 17.2.

В то же время другие модели iPhone, такие как iPhone 13, показали снижение времени работы от одного заряда после обновления. Например, iPhone 13 потерял 6.3% автономности, снизившись с 4460 до 4180 баллов в GeekBench 4.

Эти результаты подчеркивают важность регулярных обновлений системы для поддержания оптимальной работы устройств. Как минимум, части из них.