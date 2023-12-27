Свежее обновление iOS 17 улучшило автономность iPhone 11

Свежее обновление iOS 17 увеличило время работы от одного заряда «народного» iPhone 11
Последнее обновление iOS 17.2.1 от Apple значительно улучшило автономность iPhone 11.
Согласно тестам, проведенным YouTube-каналом iAppleBytes, обновление увеличило продолжительность работы iPhone 11 на 6.7% по сравнению с предыдущей версией iOS 17.2.
В то же время другие модели iPhone, такие как iPhone 13, показали снижение времени работы от одного заряда после обновления. Например, iPhone 13 потерял 6.3% автономности, снизившись с 4460 до 4180 баллов в GeekBench 4.
Эти результаты подчеркивают важность регулярных обновлений системы для поддержания оптимальной работы устройств. Как минимум, части из них.
Обновление iOS 17.2.1, в частности, демонстрирует, как программные улучшения могут положительно влиять на продолжительность работы батареи, особенно для старых моделей, таких как iPhone 11.