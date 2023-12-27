Появились «живые» фото ноутбука Lenovo Yoga Book 9i с двумя экранами

Опубликованы живые фото нового ноутбука Lenovo Yoga Book 9i с двумя экранами
Lenovo готовится представить свой новый ноутбук — Yoga Book 9i 9-го поколения с двумя экранами.
Известный информатор Evleaks поделился рендерами этого устройства, предвещая его дебют на выставке CES в январе 2024 года.
Пока что подробности о спецификациях и конфигурациях остаются неизвестными, но предполагается, что ноутбук может получить обновление до 14-го поколения процессоров Intel Core Ultra.
ITHome
Yoga Book 9i, вероятно, продолжит традицию Lenovo в создании инновационных устройств с двумя экранами.
Предыдущая модель, Yoga Book 9i 8th gen, была представлена в мае 2023 года и включала в себя дизайн с двумя 13-дюймовыми OLED-экранами, процессором Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD, стартовая цена которой составляла $2400.
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