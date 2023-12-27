Появились «живые» фото ноутбука Lenovo Yoga Book 9i с двумя экранами

Lenovo готовится представить свой новый ноутбук — Yoga Book 9i 9-го поколения с двумя экранами.

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Известный информатор Evleaks поделился рендерами этого устройства, предвещая его дебют на выставке CES в январе 2024 года.

Пока что подробности о спецификациях и конфигурациях остаются неизвестными, но предполагается, что ноутбук может получить обновление до 14-го поколения процессоров Intel Core Ultra.

ITHome

Yoga Book 9i, вероятно, продолжит традицию Lenovo в создании инновационных устройств с двумя экранами.