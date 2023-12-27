ИИ озвучил новогодние аудиогиды по каткам в парках Москвы

Искусственный интеллект озвучил новогодние аудиогиды по каткам в московских парках, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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Она отметила, что благодаря таким записям люди могут узнать факты из истории знаковых мест Москвы и о самой традиции катания на коньках.

"Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду "Эрмитаж" и парке "Сокольники". Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он проанализировал информацию, расставил паузы, ударения и сам воспроизвел текст", – пояснила Сергунина.

В новогодних аудиогидах слушателям расскажут, как коньки получили свое название, когда москвичи впервые на них встали и каким образом их улучшил Петр I. Помимо этого, в записи про каток в саду "Эрмитаж" рассказывается о зимних развлечениях, самом парке, его создателе, а также о высаженных там деревьях и кустарниках.

В гиде по катку в Парке Горького слушатели узнают о самых известных его посетителях, а гости парка "Сокольники" услышат, что писала о нем газета "Правда" зимой 1932 года. Кроме того, в новогодних аудиозаписях также рассказывается о катках в саду имени Н. Э. Баумана и Измайловском парке.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что все экскурсии по каткам собраны на одной странице портала "Узнай Москву".

Ранее сообщалось, что 13 короткометражных мультфильмов покажут в специальном кинопавильоне на катке в столичном Парке Горького. Картины из программы "Большого фестиваля мультфильмов" покажут на большом экране в специальном павильоне со зрительным залом с 28 декабря по 7 января.