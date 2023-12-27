Microsoft выпустила бесплатную Android-версию своего ИИ Copilot

Microsoft выпустила свое новое приложение Copilot AI для Android, предлагая пользователям бесплатный и удобный доступ к своему мощному искусственному интеллекту.

Особенностью приложения является то, что для его использования не требуется вход в систему, что делает процесс более простым и доступным.

Copilot AI представляет собой попытку Microsoft объединить своего чат-ассистента и другие инструменты, связанные с ИИ, в одну услугу.

Ранее известный как Bing Chat, Copilot теперь предлагает более упорядоченный и интегрированный опыт. Приложение уже доступно в Google Play Store по всему миру, и хотя версия для iOS еще не выпущена, ожидается, что она появится в ближайшее время.