Apple обжаловала решение о запрете импорта Apple Watch

Она обвиняла Apple в переманивании своих сотрудников, похищении способа замеров пульсоксиметрии и внедрения разработки в «умные» часы.

Комиссия по международной торговле США запретила импорт и продажу Apple Watch, но только тех, в которых используют определение уровня кислорода в крови. Представитель корпорации сообщил, что эмбарго обжаловано в Апелляционном суде Вашингтона, передаёт Reuters.