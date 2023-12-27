Apple обжаловала решение о запрете импорта Apple Watch

Ранее на корпорацию пожаловалась компания Masimo, которая занимается технологиями медицинского мониторинга.

Apple обжаловала решение о запрете импорта Apple Watch
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Она обвиняла Apple в переманивании своих сотрудников, похищении способа замеров пульсоксиметрии и внедрения разработки в «умные» часы.

Комиссия по международной торговле США запретила импорт и продажу Apple Watch, но только тех, в которых используют определение уровня кислорода в крови. Представитель корпорации сообщил, что эмбарго обжаловано в Апелляционном суде Вашингтона, передаёт Reuters.

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