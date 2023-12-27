В Сети появились обои и характеристики камер Nothing Phone 2a

Инсайдер Камила Войцеховская раскрыла подробности о предстоящем смартфоне Nothing Phone 2a, включая характеристики камер и официальные обои.

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По ее словам, смартфон будет оснащен двойной камерой, включая основной 50-мегапиксельный датчик Samsung S5KGN9 с размером 1/1.5 дюйма и размером пикселя 1.0 микрон.

Эта комбинация обещает четкие детали и хорошую работу в условиях низкой освещенности, аналогично Moto G84.

Второй датчик — это 50-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор Samsung S5KJN1, который обеспечивает захват широких пейзажей и групповых фото.

Для селфи в телефоне предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера Sony IMX615, такая же, как в OnePlus 10.

Что же до официальных обоев, то вот как они будут выглядеть:

PhoneArena

Nothing Phone 2a сможет похвастается и «гладкой» 120-герцовой AMOLED-панелью с разрешением 2412 х 1084 пикселей. Дисплей, как сообщается, производится Visionox и BOE в Китае и, предположительно, имеет размер 6.7 дюймов.