В Сети появились обои и характеристики камер Nothing Phone 2a

В сеть слили обои и характеристики камер недорогого Nothing Phone 2a
Инсайдер Камила Войцеховская раскрыла подробности о предстоящем смартфоне Nothing Phone 2a, включая характеристики камер и официальные обои.
По ее словам, смартфон будет оснащен двойной камерой, включая основной 50-мегапиксельный датчик Samsung S5KGN9 с размером 1/1.5 дюйма и размером пикселя 1.0 микрон.
Эта комбинация обещает четкие детали и хорошую работу в условиях низкой освещенности, аналогично Moto G84.
Второй датчик — это 50-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор Samsung S5KJN1, который обеспечивает захват широких пейзажей и групповых фото.
Для селфи в телефоне предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера Sony IMX615, такая же, как в OnePlus 10.
Что же до официальных обоев, то вот как они будут выглядеть:
Nothing Phone 2a сможет похвастается и «гладкой» 120-герцовой AMOLED-панелью с разрешением 2412 х 1084 пикселей. Дисплей, как сообщается, производится Visionox и BOE в Китае и, предположительно, имеет размер 6.7 дюймов.
Официальное представление Nothing Phone 2a запланировано на 27 февраля 2024 года на мероприятии «Nothing to See» на MWC 2024 в Барселоне.