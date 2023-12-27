Samsung сделает базовый Galaxy S24 менее мощным ради экономии

Samsung в рамках своей стратегии сокращения затрат может сделать базовую модель Galaxy S24 менее мощной, чем ожидалось.

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Согласно новым слухам, 128-гигабайтная версия смартфона будет использовать более старую технологию хранения UFS 3.1, в то время как остальные модели линейки будут оснащены более современной UFS 4.0.

Так, UFS 4.0 предлагает вдвое большую последовательную скорость чтения и более чем вдвое большую скорость записи по сравнению с UFS 3.1, а также потребляет на 46% меньше энергии.

Как итог, она приносит более быстрое время загрузки приложений и игр, а также увеличивает скорость сохранения файлов и поддерживает приложения, требующие большого объема памяти.