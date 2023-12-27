Обнаружена новая пульсарная туманность

Астрономы Университета Западного Сиднея в Австралии обнаружили новый плерион — объект, состоящий из пульсара и подпитываемой его ветром туманности. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

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Наблюдения были проведены с помощью австралийского спутника Pathfinder Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), а также радиотелескопов MeerKAT и Parkes. Подпитываемая ветром пульсара туманность была назван Потору в честь кенгуровых крыс, живущих в Австралии. Сам пульсар, находящийся на расстоянии 32,5 тысячи световых лет, был обозначен как PSR J1638-4713.

Плерион образуется, когда заряженные частицы в составе пульсарного ветра сталкиваются с межзвездной средой, где располагается вещество, выброшенное от прежней сверхновой. Частицы теряют свою энергию по мере удаления от центрального пульсара, излучая свет. Многоволновые исследования этих туманностей, включая рентгеновские наблюдения, потенциально могут раскрыть важную информацию о потоках частиц от пульсара.

arXiv (2023) / phys.org