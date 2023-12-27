Автор дизайна последних iPhone покинет Apple

Танг Тан, главный дизайнер iPhone и Apple Watch, покидает компанию в феврале, чтобы присоединиться к LoveFrom, дизайнерской фирме, основанной Джони Айвом.

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Танг Тан, занимающий должность вице-президента по дизайну продуктов в Apple, будет руководить разработкой аппаратного обеспечения для нового проекта в области искусственного интеллекта в LoveFrom.

В новой компании топ-менеджер яблочной корпорации будет работать вместе с Джони Айвом (бывшим главным дизайнером Apple, создавшим внешний вид iPod, многих iPhone и т.д) и Сэмом Альтманом из OpenAI.