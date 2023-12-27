СМИ: в США робот напал на сотрудника компании Tesla

Робот на гигафабрике в штате Техас напал на инженера компании Tesla в 2021 году. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

«Робот напал на инженера Tesla во время жестокого и кровавого сбоя на гигафабрике компании в Техасе», — говорится в сообщении.

Газета уточняет, что инцидент произошел в 2021 году. Машина, предназначенная для перемещения недавно отлитых алюминиевых деталей автомобиля, схватила рабочего и нанесла ему открытую рану. Сам робот испачкался в крови.

Представляющая интересы сотрудников гигафабрики Tesla в Техасе адвокат Ханна Александр прокомментировала этот случай и предположила, что в компании скрывают точное количество происшествий, чтобы продолжать получать налоговые послабления. В качестве примера она напомнила, что один из работников Tesla скончался от теплового удара еще на этапе строительства завода, а другие получили ранения, однако этот случай в документах зафиксирован не был.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект в итоге неизбежно будет контролировать сам себя и может посчитать человечество угрозой. В этой битве человеческая цивилизация вполне может потерпеть поражение, считает он.