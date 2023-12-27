Honor X50 Pro будет необычным: мощный процессор и 5800 мАч

Honor пришел с анонсом предстоящего X50 Pro 5G. Последний постер не только намекает на запуск 10 11 января наряду с серией Magic 6, но и раскрывает ключевые характеристики. Приготовьтесь к появлению Qualcomm Snapdragon 8+, аккумулятора на 5800 мАч и изогнутого 1,5K-дисплея с защитой глаз.

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На привлекающем внимание плакате также представлены два варианта расцветки — зеленоватый и черный, а на задней панели красуется отчетливый круглый модуль камеры, в котором разместился как минимум дуэт камер со светодиодной вспышкой.

Хотя подробности о Honor X50 Pro ограничены, утечки говорят о поддержке быстрой проводной зарядки мощностью до 35 Вт, до 16 ГБ оперативной памяти и хранилище на 1 ТБ. Любители беспроводных технологий порадуются поддержке NFC.