В Минцифры разработают способы распознавания дипфейков

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта проработать способы определения недостоверной информации, созданной с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

«К 19 марта Минцифры предстоит обеспечить проработку мероприятий по выявлению недостоверных данных, в том числе генерируемых с использованием ИИ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что президент России Владимир Путин ранее затронул тему искусственного интеллекта в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года. Тогда главе государства поступил вопрос от человека, который с помощью ИИ сгенерировал его изображение.