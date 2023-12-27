В Минцифры разработают способы распознавания дипфейков

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта проработать способы определения недостоверной информации, созданной с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

В Минцифры разработают способы распознавания дипфейков
© ТАСС

«К 19 марта Минцифры предстоит обеспечить проработку мероприятий по выявлению недостоверных данных, в том числе генерируемых с использованием ИИ», — сказано в сообщении.

Глава правительства РФ дал поручение о проработке вариантов выявления дипфейков по итогам стратегической сессии, посвященной нацпроекту «Экономика данных».

Отмечается, что президент России Владимир Путин ранее затронул тему искусственного интеллекта в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года. Тогда главе государства поступил вопрос от человека, который с помощью ИИ сгенерировал его изображение.

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